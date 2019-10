Piret Paukštys: õigusabipalvete hulk on kordades suurenenud

Riigiprokurör Piret Paukštys ütles BNS-ile, et kui veel aastaid tagasi tähendas rahvusvaheline koostöö vaid mõnekümne õigusabitaotluse vahetamist aastas, siis ajaga on see muutunud kordades intensiivsemaks.

«Rahvusvaheline koostöö ei seisne ainult välisriikide õigusabitaotluste täitmises, vaid see on palju enamat ning koostöövaldkondi tuleb järjest juurde. Rahvusvahelise koostöö raames peetakse kinni tagaotsitavaid ning korraldatakse loovutamisi või väljaandmisi välisriigile. Lisaks tähendab rahvusvaheline koostöö ka välisriikide kriminaalmenetluste ülevõtmist ja vajadusel paralleelsete menetlustoimingute tegemist erinevates riikides, mille heaks näiteks on mõned aastad tagasi Eesti ja Hispaania koostöö raames toimunud narkokurjategijate kinnipidamine,» selgitas ta.

Prokuratuur on koos justiitsministeeriumi ja keskkriminaalpolitseiga kontaktasutus Euroopa õigusalase koostöö võrgustikus kriminaalasjades (European Juridical Network ehk EJN). Samuti tee koostööd Euroopa Komisjoni pettuste vastu võitlemise ametiga OLAF (Office européen de lutte antifraude), illegaalse vara avastamise võrgustikuga CARIN (The Camden Asset Recovery Inter-Agency Network) ning rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võrgustikuga MONEYVAL (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism).