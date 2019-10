Keskkriminaalpolitsei ei menetle Klandorfi kuriteoteadet

Politsei vastas Klandorfile, et asjas kuriteokoosseisu ei ole ning võimaliku väärteo üle otsustagu rahandusministeerium. «Esitasin möödunud nädalal keskkriminaalpolitseile avalduse seoses võimalike rikkumistega Tallinna Linnatranspordi ASis. Nüüd sain sealt vastuse, kus on öeldud, et meie poolt esitatud materjalid edastatakse väärteomenetluse otsustamiseks rahandusministeeriumisse,» ütles Klandorf linnavalitsuse pressikonverentsil.

Klandorf esitas eelmisel neljapäeval TLT kohta kuriteoteate, mis puudutas ettevõtte sisejuurdluse tulemusi. «TLTs on viimase aasta jooksul tehtud mitmeid muudatusi alates hangetest kuni dokumendisüsteemideni, et korruptsiooniriski vähendada. Paraku näitas TLT sisekontrolöri aruanne, et vaatamata uuendustele ei ole kõik tehingud ja laoarvestus siiski läbipaistvad ning on ruumi kahtlustele, mille kontrollimise pädevust ei ole TLTs ega Tallinna linnavalitsuses,» ütles Klandorf möödunud nädalal.