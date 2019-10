Aeg: kui valitsus üksmeelt ei leia, siis Perling jätkab peaprokuröri kohusetäitjana

Postimees kirjutas esmaspäeval, et riigi peaprokuröri viimane tööpäev on 31. oktoobril. Kuna valitsuskoalitsioonil pole ühismeelt peaprokuröri jätkamises või väljavahetamises, siis viimasel oktoobri päeval on Eesti peaprokurörita.

Kaja Kallas (Reformierakond) küsis riigikogu infotunnis justiitsministrilt, et kui valitsus ei suuda otsustada peaprokuröri küsimust ja kui Lavly Perling jätkab pärast 31. oktoobrit peaprokuröri kohusetäitjana, siis milline on Perlingu ja prokuratuuri garantii, et peaprokuröri kohusetäitjat ei hakata kuidagi poliitiliselt survestama.

«Mina olen jätkuvalt samal seisukohal, mida ma olen siiamaani väljendanud, et proua Lavly Perling on riigiprokuratuuri ja kogu prokuratuurisüsteemi juhtimisega saanud hakkama edukalt,» vastas justiitsminister Aeg.

«See on fakt, et järgmise nädala lõpus see ajaraam tõmbab kokku ja Lavly Perlingul on selle esimese ametiaja viimane tööpäev. Tänase seisuga tuleb öelda, et valitsuses ei ole tekkinud konsensuslikku arusaamist selles, et peaprokurörina jätkaks Lavly Perling,» lausus minister ja lisas, et jätkuvalt on valitsuse positsioon see, et valitsuse otsused peavad langema konsensuslikult ja üldise heakskiidu alusel. Kuna üksmeelt valitsuses pole, siis ministri sõnul on väga suur tõenäosus, et Perling jätkab peaprokuröri kohustustes, kuna prokuratuur ei saa jääda juhita. «Ja sealt edasi tuleb loomulikult valitsusel – eeskätt minu endal – ja teiseks koostöös valitsusega leida järgmised lahendused,» kirjeldas minister oma järgmiseid samme.

Urmas Kruuse (Reformierakond) küsis ministrilt, kas valitsuspartneri vastuseis Lavly Perlingu kandidatuurile on Marti Kuusiku (EKRE) suhtes algatud kriminaalmenetluse pärast.

«Ma mõistan, et see on selline provotseeriva tagamõttega küsimus. Aga mina ei oska seda öelda. Me ei ole seda teemat arutanud, kas üks või teine asjaolu on saanud meie koalitsioonipartnerile hoiaku kujundamise aluseks,» vastas Aeg. Ta meenutas saadikutele, et koalitsiooniläbirääkimiste ajal lubas EKRE erilist tähelepanu pöörata just justiitssüsteemile ja selle tööefektiivsuse tagamisele.

«Need poliitilised arusaamised ja hoiakud võivad ju ka erineda ja see on täiesti loomulik, et nad erinevad – vähe sellest, et nad persooniti erinevad, nad võivad ka ju väga selgelt erineda erakondade lõikes,» lisas Aeg.

Justiitsministrile pole ka koalitsioonipartnerilt tulnud ühtegi ettepanekut konkreetse isiku osas, kes oleks nende arvates sobilik kandidaat peaprokuröri kohale nimetamiseks.