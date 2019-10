Valgas rusikalöögiga pereisa tapnud noormees saadeti kuueks aastaks vangi

Vastusena sellisele käitumisele ei piirdunud alkoholijoobes ning kehalise väärkohtlemise eest kehtivat kriminaalkaristust omav Simanis süüdistuse kohaselt mõõduka ja säästva kaitsevahendiga, vaid staažika ja eduka võistluspoksi harrastajana, kasutades poksitreeningutel saadud oskusi ja head füüsilist vormi, lõi ta parema käe rusikalöögiga kannatanule näkku sedavõrd tugevalt, et selle tagajärjel paiskus kannatanu pubi parkla kivisillutisele. Kannatanu tabas kukkudes peaga sillutist ja kaotas teadvuse. Selline löök oli ka Simanise enda jaoks sedavõrd tugev, et põhjustas talle parema käe põrutuse ja tõi kaasa kohe vigastada saanud parema käe lahastamise Valga haiglas. Kannatanu suri saadud vigastustesse ülejärgmisel päeval.

Analüüsides ja hinnates tõendeid, leidis kohus, et kirjeldatud teo tahtlik toimepanemine Simanise poolt on leidnud täielikku tõendamist ning tegemist ei olnud hädakaitseseisundiga. Simanise poksiteadmisi ja - oskusi silmas pidades saab kohtu hinnangul kindlalt väita, et süüdistatav teadis, et esinenud asjaoludel sedavõrd tugevat lööki sooritades põhjustab ta kannatanule raske tervisekahjustuse.

Kohus toob tehtud otsuses välja, et Simanis on isik, kellel on ka varem olnud kokkupuuteid õiguskaitseorganite ja kohtutega. Kohus on talle varem katseaega kohaldades andnud võimaluse muuta oma eluviise ja asuda käituma õiguskuulekalt, kuid süüdistatav ei ole jätkuvalt teinud sellest järeldusi. Arvukad väärteod ja varasemad kuriteod ning lävimine kriminaalse seltskonnaga näitab isiku kergekäelist suhtumist õigusrikkumistesse. Ka käesolevas kuriteos ei ole isik endal vähimatki süüd näinud, mis viitab sellele, et tema hoiakutes ei ole muutusi toimumas.