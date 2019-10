Järvik: mina sain infot listeeriapuhangu kohta augustis

Mart Järvik (EKRE) väitis hiljuti avalikkusele, et ta kuulis M.V. Wooli kalatehase listeeriapuhangust esimest korda augustis, ETV saade «Pealtnägija» tõi aga välja, et minister Järviku jutus on tõsiseid vastuolusid: nimelt saatis minister juba juulis VTA-le koos oma nõunikega kirjutatud kirja, kus pärib muu hulgas aru, miks on M.V.Wooli tehase suhtes võetud kasutusele karmid listeeriavastased meetmed.

«Mina sain info süsteemist ehk ministeeriumi majast ja meie allasutusest VTAst kirja vastusena augustis ja ma ei ole eksinud, selle info ma nii ütlesin. Teadsin avalikkuse kaudu, et mingi probleem on, kirjutasin juulis küsimused ja vastus on saabunud 8. oktoobri seisuni, kuhu tõi VTA direktor välja kogu selle loo,» ütles Järvik ERRile. «Kuulsin avalikkuse käest, et mingi probleem on õhus, aga ei, meie maja ametnikud ei rääkinud sellest ega VTA. Nüüd tuleb VTA juhilt mulle regulaarselt igast juhtumist meili teade, sinnamaani ei tulnud,» lausus ta.