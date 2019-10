Ratas jätab endale uue ministrikandidaadi puhul vetoõiguse

Ratas vastas sellekohasele rahvusringäälingu uudisteportaali küsimusele jaatavalt. «Jah, loomulikult, peaminister on inimene, kes peab kandidaadi viima presidendi palge ette ja paluma talle toetust. Kõiki kandidaate, keda pakutakse, tuleb põhjalikult kaaluda, nendega kohtuda,» ütles peaminister.

Esmaspäeval ütles Kingo riigikogus saadikute küsimustele vastates, et pole endise Tallinna Televisiooni saatejuhi Jakko Väliga tema nõunikuks saamise teemal kohtunud ega rääkinud.

«Mina ei ole temaga kohtunud, ütlen kohe otse välja!» kinnitas Kingo, lisades, et ta pole Väliga ka rääkinud ministri nõunikuks saamise teemal. «Mina ei ole kohtunud temaga. Väga julgelt võin seda öelda. Me ei ole kohtunud, me ei ole rääkinud sel teemal,» valetas Kingo riigikogus parlamendisaadikute küsimustele vastates.