Mart Helme täidab ajutiselt Kingost maha jäänud tühimikku

Mart Helme ütles eile Postimehele, et kandidaate on rohkem kui kolm. «Nüüd on vaja nendega ühendust võtta, vaadata, kas nendega keemia klapib, kas visioonid klapivad. Selles mõttes oli üllatus meeldiv,» rääkis Helme. Küsimusele, kas kõik kandidaadid on EKRE liikmed, vastas Helme, et enamik, aga mitte kõik.