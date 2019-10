Arnold Rüütel: nii teravat valitsusliidu ründamist ei suuda ma meenutada

Postimees avaldab alljärgnevalt president Rüütli kõne täismahus:



«Austatud riigikogu liikmed! Lugupeetud erakonna liikmed!

Mul on heameel teie ees olla ja soovin edukat volikogu istungit.



Meil tuleb nüüd edaspidi arvestada sellega, et koos Isamaa ja Keskerakonnaga kanname valitsuses vastutust. Minu pikaajaline kogemus riigijuhtimises lubab mul väita, et nii teravat valitsusliidu ründamist, nagu see on olnud pärast viimast riigikogu valimisi, ei suuda ma meenutada. Paistab, et opositsiooni soov kiiresti taas võimu juurde pääseda, on selleks vedruks, mis sellise olukorra meie väikeses vabariigis on valla päästnud.



Kuidas sel juhul tegutseda?



Ma arvan, et kolmikliit on näidanud siin vaoshoitust, kuidas sellises olukorras valitsuses vastutust kanda. Tooksin mõned näited.



Kõigepealt pensioni teise samba vabatahtlikuks muutmisest. Asi on läinud nii kaugele, et võetakse võrdluseks appi inimese [...] funktsioonid. Meie eest peab pikka vaena olema, et kujunenud olukorda kirjeldada. Teise samba vastukampaania on oma südameasjaks võtnud Eesti Pank. Ma loodan, et Isamaa poolt väljapakutud plaan annab rohkem plusse kui miinuseid. Meie inimene on juba peaaegu 30 aasta vältel näidanud oskuseid oma rahaga ilusti ümberkäia.



Või võtame teise näite. Haridusega seotud põhikooli lõpueksamitest loobumisest ettepanekutest. Poolt- ja vastuargumendid on rutakad. Kas meil tõesti napib asjatundjaid, kes suudaksid meile korraliku analüüsi saata? Kolmanda põlvkonna ehitajana ei ole mina küll veendunud, et eksami sooritamine midagi hullu korda saadab. Meie koolikorraldus on tõestanud, et me suudame oma õpilaste teadmiste tasemelt olla nii Euroopas kui kogu maailmas eeskujuks.



Siin soovin ma tunnustada ma meie erakonna juhtivorganeid. Oleme pikka aega arutanud selle üle, et väga tõsistel, riigiarengul olulistel seisukohtade langetamiseks tuleb meil kaaluda parimat alternatiivi. Nüüd võime väita, et EKRE kultuuri-, haridus- ja teadusnõukoda on ära teinud suure töö ning aidanud erakonna juhatusel ja volikogul võtta seisukoht põhikooli lõpueksamite küsimuses. Eks lõpliku otsuse langetab kolmikliit, kuid argumenteeritud diskussiooniks on meie poolt ikkagi teretulnud. Küll ma olen järjest rohkem seda meelt, et me peaksime koolihariduse andmisega varem peale hakkama. Siin me ei pea jalgratast leiutama hakkama, maailmas on selles juba palju eeskuju olemas.



Lugupeetud volikogu liikmed! Valitsusvastutust kandes on meie erakond välja pakkunud väga laia [...] jätkusuutliku arengut himustava programmi. Nii rahastamise toetamisega kinnitab meie erakonnaliikmete antud [...].