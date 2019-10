«Rahva teenrid»: EKRE-le kuluks ära spetsialistist minister, aga vaevalt et erakond sellise valiku teeb

Neeme Korv Äripäevast tuletas meelde koalitsioonilepet, milles muu hulgas rõhutatakse spetsialistide olulisust. «Äkki prooviks spetsialist-ministriga, kui see nii on. Aga ma ütlen, et see ei lähe kokku sellega, mida EKRE tahab, et tema minister teeks,» arvas Korv.

Korvi sõnul on probleem selles, et spetsialistist ministrile hakatakse esitama ka selliseid küsimusi, mis puudutavad erakonda laiemalt.

Ka saatejuht, ERR-i ajakirjanik Taavi Eilat leidis, et uueks ministriks tuleks valida oma valdkonnas pädev inimene. «Kindlasti on eksperte, kes oleksid seal kompetentsemad kui kõik poliitikud kokku. Aga probleem on just EKRE kuvandis, et sa lähed EKRE ministriks sellisel juhul, ole sa Taavi Kotka või kes tahes. Kes tahab minna EKRE ministriks, on küsimus,» sõnas Eilat.