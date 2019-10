Peaminister Jüri Ratas on esmaspäevast visiidil USAs

«Eesti ja USA on lähedased liitlased ja mida tihedamad meie suhted on, seda rohkem avab see võimalusi kõigile meie inimestele ja ettevõtetele,» ütles peaminister Jüri Ratas.

«Tutvustan USA partneritele meie ettevõtteid ja ärivõimalusi ja selgitan Eesti tegevusi rahapesuvastases võitluses. Üks uusi koostööformaate on meie jaoks Kolme Mere Algatus, mis on mõeldud Aadria merd, Läänemerd ja Musta merd ümbritsevate riikide regionaalse dialoogi tihendamiseks ning majanduskoostöö, sealhulgas taristu arendamiseks. Näeme selle vastu Ameerika Ühendriikide suurt huvi ja oleme valmis omalt poolt igakülgselt panustama,» märkis ta.

Esmaspäeval kohtuvad Ratas ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps New Yorgis ÜRO peasekretäri Antonio Guterresega, et arutada Eesti plaane ÜRO julgeolekunõukogu mittealalise liikmena ning koostöö tugevdamist ÜRO sekretariaadiga. «ÜRO julgeolekunõukogu liikme staatus on Eesti järgmiste aastate suur väljakutse, kuid ka suur võimalus end maailmas nähtavamaks teha. Keskendume oma prioriteetidele, milleks on reeglitel põhinev maailmakord, konfliktiennetus, kliimamuutuste ja julgeolekuküsimuste seosed ning julgeolekunõukogu töökorraldus.»