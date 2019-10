Elektrilevi on ühenduse taastanud 30 000 kodule

Elektrita kliente on kõige rohkem Lõuna-Eestis ja Viljandimaal. Elektrilevi alustas pühapäeval elektriühenduse taastamist üle Eesti ning on esmaspäeva varahommikuse seisuga voolu taastanud 30 000 majapidamisele.

«Hetkel käib brigaadide komplekteerimine üle Eesti, et saaks rikete likvideerimiseks suunata kogu plaanilistest hooldustöödest vabanenud ressursid. Kõige parem on olukord Saaremaal, kus saame kõikidele tarbimiskohtadele elektrivarustuse taastada tänase päeva jooksul, ka enamik Pärnumaa klientidest peaks täna elektri tagasi saama. Kriitilised piirkonnad on Viljandimaa, Valgamaa, Võrumaa, Tartumaa ja Põlvamaa. Ühenduse taastamise prognoos saab päeva jooksul kindlasti selgemaks,» lisas ta.