Fraktsioonid toetavad maavarade uurimist Lääne-Virumaal

Pärast 40. aastast vaheaega plaanib riik hakata uurima fosforiidi kaevandamise võimalusi Lääne-Virumaal. 1987. aastal kulmineerus sama soov fosforiidikaevandus rajada fosforiidisõjaga.

Hetkel ei ole fraktsioonid konkreetseid seisukohti kujundanud, küll aga avaldasid oma isiklikku arvamust, edastas raadiouudised.

Keskerakonna fraktsiooni liige Siret Kotka-Repinski leiab, et kui riik soovib uurida, siis see on tervitatav. «Mõned aastad tagasi oli probleem selles, et pigem tundis üks eraettevõte selle vastu huvi. Ta tahtis uurida eesmärgiga, et pärast kaevandada,» rääkis Kotka-Repinski.

Isamaa fraktsiooni esindaja Siim Kiisleri sõnul on vajalik teada, millised on riigi loodusressursid. «Ja kindlasti peame teadma, mis on tänapäevased võimalused neid kasutada, aga esialgu peame teada arusaama, mis meil üldse on. Ükski teadmine ei ole kunagi kahjuks,» leiab Kiisler.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni aseesimees Helle-Moonika Helme sõnul ei tähenda uuring kohe kaevandamist. «Mina olen küll veendunud, et me vähemalt peaksime teadma, et mida ja kui palju meil kuskil on. Ja uuring ei tähenda kaevandamist, seda tuleb nüüd absoluutselt kõigil meeles pidada,» ütles Helme.