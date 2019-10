Ministeerium valmistub lobitegevust reguleerima

«Plaanime liikuda sammhaaval. Kõigepealt on plaanis järgmise aasta suveks välja anda juhised kõrgetele ametiisikutele huvide konflikti vältimiseks ning huvirühmadega ja lobistidega suhtlemiseks,» ütles justiitsministeeriumi pressiesindaja Maria-Elisa Tuulik ja lisas, et ministeeriumil on ka kavas teha ettepanek avalikustada ametiisikute kontaktid huvirühmadega ja nende esindajatega (lobijatega), selleks avaldatakse veebilehel kohtumise järgselt info lobija nime ja kontaktide, tema esindatavate huvirühmade ja arutluse all olnud teemadega ning samuti arutelu kokkuvõttega.