Vooluta on veel üle 14 600 tarbija

Elektrilevi ülevaatest selgub, et kella 6.21 ajal oli Eesti eri paigus 138 rikkelist katkestust, mille tõttu polnud voolu 14 663 tarbijal. Enim vooluta tarbijaid on Põlvamaal, kokku 5133, järgnevad Võrumaa 3032, Viljandimaa 2741, Valgamaa 1569 ja Tartumaa 1180 vooluta tarbijaga. Mujal maakondades on vooluta tarbijate arv oluliselt väiksem.