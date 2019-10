Viimane õlekõrs: põllumehed lähevad peaministri juurde jutule

«Kõik riigikogu fraktsioonid on põllumeeste teemadesse suhtunud täie tõsidusega, kuulanud meie poolt esitatud argumente ning lubanud toetada põllumajandusettevõtjatele täies mahus toetuste maksmist. Samas on tunnistatud, et katteallikaid 10 miljoni lisamiseks leida on keeruline,» sõnas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Lisaks fraktsioonidele on kohtutud maaeluminister Mart Järviku ning rahandusminister Martin Helmega. 4. novembril on plaanis kohtuda peaminister Jüri Ratasega.

«Rahandusminister Martin Helme eilsel kohtumisel mingeid lubadusi 10 miljoni leidmiseks üleminekutoetuste maksmiseks ei andnud,» sõnas Sõrmus.

EPKK nõukogu koguneb 7. novembril ja otsustab kohtumistelt saadud info põhjal järgmised sammud. «Põllumajanduskoja liikmed on väljendanud sügavat pettumust ja suurt rahulolematust üleminekutoetuste kärpimise pärast,» toonitas Sõrmus.

«Praegu me kindlasti ei teinud selles osas ühtegi otsust, aga loomulikult ei välista midagi,» vastas EPKK nõukogu esimees Olav Kreen septembri lõpus küsimusele, kas põllumeetel on plaanis ka tänavatele meelt avaldama tulla. «Loomulikult on käidud traktoritega ja isegi elus sigadega. Mis seekord saab meie seisukoht olema, seda vaatame,» sõnas Kreen. «Tegutseme edasi ja teeme nii, et sellest tulemusest oleks kõigile kasu,» lisas ta.

Põllumehed on pettunud, sest vaatamata varasematele lubadustele vähendatakse järgmisel aastal üleminekutoetuste summat 15,3 miljonilt eurolt vaid 5 miljonile eurole.

Läinud kolmapäeval riigikogu ees järgmise aasta riigieelarvet puudutavatele küsimustele vastanud rahandusminister Martin Helme põhjendas toimunut sellega, et kevadel riigi eelarvestrateegiat tehes oli segadus selle üle, kas üleminekutoetutusi on eelarvesse planeeritud või mitte. «Ja selgus alles sügisel eelarve tegemise ajal, et ei, 2020. aastaks ei ole top-up'i rea peal sentigi raha ja seda raha me sinna siis üritasime leida,» sõnas Helme.

Ta lisas, et olukorras, kus tuli leida 2020. aasta riigieelarves kokkuhoiukohti umbes 100 miljoni euro võrra, oli keeruline leida ka 5 miljonit üleminekutoetust põllumeestele. «Aga see oli meie jaoks – meie kõigi koalitsioonierakondade jaoks – oluline, et me sinna kas või mingigi osa sellest summast saame panna ja sellest 15 miljonist suutsime me sinna panna siis 5 miljonit,» lisas ta.

Helme sõnul on jooksvalt, eelkõige Maaelu Arendamise Sihtasutuse kaudu võimalik sarnaseid toetusmeetmeid põllumajandusse suunata. «Tänaseks päevaks on umbes kuus miljonit maaeluminister Järvik leidnud veel lisaraha, mida sinna eelarveprotsessis ei olnud suudetud panna, nii et me töötame iga päev selle nimel, et ka see lubadus oleks täidetud,» sõnas Helme läinud kolmapäeval.

Üleminekutoetusi makstakse piimakarja-, põllukultuuride, lihaveise- ja lambakasvatajatele. 2017. aastal oli toetuse suuruseks 19,2; 2018. aastal 18,4 ning 2019. aastal 16,9 miljonit eurot. Nii oodati järgmise aasta eelarvest 15,3 miljonit eurot. Praeguste plaanide järgi saadakse aga 5 miljonit eurot.