Elektrilevi lubab täna taastada elektrivoolu kõigis suuremates asulates

Elektrilevi on alates pühapäevast taastanud elektrivarustuse 60 000 kliendile. Tormikahjude tõttu on vooluta veel 4700 klienti, kellest suurem osa asub Põlvamaal.

Ettevõtte põhitähelepanu on täna Põlvamaal, kus torm tegi kõige suuremat kahju. Viimased järgi jäänud rikked on väga keerulised, kus ühe liini peal on mitmes erinevas kohas puud peale langenud ning seetõttu on täpsete rikkekohtade tuvastamine aeganõudev.