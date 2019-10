Valeütluste andmises süüdistatud Mary Krossi kriminaalasi lõpetatakse

Prokurör Jaanholdi sõnul taotles prokuratuur Krossi suhtes kriminaalasja lõpetamist oportuniteedi põhimõttel, kuna hoolimata rohketest meediakajastustest annab prokuratuur kriminaalmenetlustes lõpliku hinnangu siiski lähtudes konkreetsest isikust ning tema toime pandud valeütluste sisust.

«Arvestasime, et tema antud ütlused olid üldist laadi ning ei olnud valetatud kellegi konkreetse inimese kohta, kellele oleks valega ebamugavusi põhjustatud. Samuti võtsime arvesse, et Mary Kross on varem kriminaalkorras karistamata ning ta on oma teo pärast kahetsust avaldanud – seetõttu leidis prokuratuur, et Mary Kross on oma teost aru saanud ning on lootus, et ta käitub edaspidi õiguskuulekalt ka siis, kui teda ei karistata kriminaalkorras,» selgitas ringkonnaprokurör.

Oportuniteet tähendab, et kriminaalmenetlus lõpetatakse avaliku menetlushuvi puudumise tõttu ning Kross ei pea ennast ametlikult süüdi tunnistama. Küll aga tähendab see seda, et tegu võetakse omaks ning kuritegu on tõendatud. Prokuratuur täpsustas, et avalik huvi on Mary Krossi isiku suhtes, mitte kuriteo osas.

Ühtlasi peab Kross riigile tasuma 3000 eurot.

Istungil Mary Kross kohal ei olnud ning osales kohtupidamises videosilla abil. Kohus teeb oma motiveeritud seisukoha teatavaks täna kell 13.30.

Mary Krossile esitati süüdistus valeütluste andmises – süüdistuse järgi andis ta teadlikult politseis mitmel korral kannatanuna ülekuulamisel valeütlusi, justkui ta oleks 27. novembril 2018 viibinud Stroomi ranna pargis ning tundmatud mehed olla teda kividega loopinud. Alustatud kriminaalmenetluse käigus leidis kinnitust, et Mary Kross ei viibinud nimetatud ajal Stroomi ranna pargis.

Eelmise aasta novembris hakkas sotsiaalmeedias levima kulutulena teade, nagu oleksid Tallinnas Stroomi rannas rünnanud ameeriklannast Mary Krossi kaks Eesti meest, kes loopisid naist kividega ja käskisid välismaalasel koju minna. Ühtlasi kirjutati teates, et ründajad kandsid EKRE sümboolikat.

Ringkonnaprokurör Ülle Jaanhold selgitas, et kuigi süüdistatav pole kahtlustatavana ülekuulamisel selgitanud, miks ta selliseid ütlusi politseile andis, siis prokuratuuri hinnangul on tõendatud valeütluste andmine. «Kõik kogutud tõendid viitavad, et ajal kui süüdistatav väitis, et teda Stroomi ranna juures pargis kividega visati, ei viibinud ta üldse selles piirkonnas,» selgitas ringkonnaprokurör Jaanhold.