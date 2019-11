Politsei otsib Tartus kadunud 21-aastast Annikat

Häirekeskusele teatasid murelikud lähedased Annika kadumisest täna. Naine lahkus täna oma Tartu kodust ning lähedased nägid teda viimati üleeile hommikul. Ta ei ilmunud täna kokkulepitud ajaks kohtumisele ning tema asukoht on teadmata. Annika elu ja tervis võivad olla ohus. Täna võis Annika liikuda Tartu bussijaama lähistel.

Annika on lühikest kasvu, umbes 160cm pikk ning kõhna kehaehitusega. Tal võivad olla seljas musta värvi riided. Juuksed on külgedelt tumedad ja lühikesed, pealt blondid ja pikemad. Annikal on kaks huulerõngast.