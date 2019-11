Pirital on puudu sadu kooli- ja lasteaiakohti

Võrreldes teiste linnaosadega on Pirita väike ja ka elanikke on vähem. Statistikaameti andmetel on elanike arv 18772 (seisuga 01.10.19) aga kuusteist aastat tagasi oli vaid 9384 (01.01.2003). Aktiivse arendustegevuse tulemusena on Pirita linnaossa kerkinud mitmeid uusi elamurajoone, aga ei ühtegi uut koolimaja. Need kaks koolimaja, mis Pirital asuvad, ehitati juba aastal 1948. See on enam kui 70 aastat tagasi! Loomulikult on olnud uuendusi ja laiendusi aga kindlasti mitte piisavalt.