Linn püüab Nõmme elanikke krematooriumiga lepitada

«Liiva kalmistule rajatava krematooriumi küsimus on kohalike elanike jaoks tundlik teema ja tekitanud pahameelt. Olen Liiva kalmistule ehitatava krematooriumi rajamise seaduslikkust uurinud ning erinevatest ametitest saadud info kohaselt vastab selle ehitamine kehtivale korrale. Kuna krematooriumi näol pole tegemist elumaja või kontorihoonega, siis oleksid pidanud projekti menetlenud erinevad linna ametkonnad kindlasti piirkonna elanikke varasemalt teavitama. Tavapärane ametlik teade, kus oli kirjas planeeringut puudutava kinnistu aadress, polnud praegusel juhul piisav. Kindlasti tuleb linna ametnikel sellest edaspidiseks vajalikud järeldused teha,» tõdes linnavolikogu esimees Tiit Terik.

Tulevase krematooriumi läheduses elavate inimeste peamised mured on esiteks see, et krematoorium on Valdeku tänavalt täha. Teiseks kardetakse seda, et matuseliste tõttu on kõik tänavaäärsed parkimiskohad pidevalt hõivatud. Samuti muretsetakse sellepärast, et elamuteni võib kosta kellahelin ning levida kremeerimisel tekkiv lõhn.

Arutelul tehti selgeks, et krematooriumihoone on näha ainult sissesõidutee otsast ning tõenäoliselt ka ühe eemal asuva viiekorruselise maja viimaste korruste akendest. Selle viimase osas midagi teha ei anna ja see pole ka argument, sest näiteks Pirita linnaosas või Lasnamäel võib paljudele aknast paista teletorn vms. Sissesõidutee juures Valdeku tänava servas on linna maa ning arutelul lepiti kokku, et sinna saab rajada täiendavat haljastust.

Mis puudutab parkimist, siis krematooriumi kinnistul on vastavalt projektile 13 kohta (lisaks mõned töötajatele mõeldud parkimiskohad maja taga). Teoreetiliselt on võimalik kinnistule juurde teha veel 4-6 kohta. Selleks tuleb teha projektimuudatus. «Kohtumiselt jäi mulje, et ettevõte on valmis seda tegema. Samuti arutati, kas neil oleks valimisolekut panustada koostöös linnaga ka parkimiskohtade rajamisse Valdeku tänava äärde, aga selle kohta midagi kindlat kokku ei lepitud. Ettevõtte esindaja ütles, et nad on valmis seda kaaluma, aga enne konkreetsete numbrite nägemist midagi lubada ei saa. Elanikud olid veendunud,et olemasolev parkimiskohtade arv ei ole piisav,» edastas volikogu pressiesindaja.

Mis puudutab kella helistamist matuseteenistuse ajal, siis ettevõtte esindaja sõnul on tegemist

elektroonilise kellaga, mille helitugevust saab reguleerida. Ettevõtte kogemus Viljandi krematooriumiga seoses näitab, et kliendid otseselt kellahelistamist ei soovi. Kui siiski on vaja kella helistada, siis reguleeritakse see nii vaikseks, et helin ei kosta kuigi kaugele. Kui elanikelt peaks siiski kaebusi tulema, lubas ettevõte kellahelistamise üldse ära lõpetada.