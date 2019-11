Lähipäevadel langeb õhutemperatuur kohati seitsme miinuskraadini

Ööl vastu esmaspäeva sajab vihma ja lörtsi. Puhub kirde- ja idatuul 4-10, rannikul tugevneb 8-13, puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur jääb 2 kuni 7 kraadi vahele. Esmaspäeva päeval sajab paljudes kohtades vihma ja lörtsi, õhtul Kirde- ja Kesk-Eestis läheb sadu üle lumeks, suureneb jäiteoht. Puhub kirde- ja idatuul sisemaal 6-11, puhanguti 14, rannikul 12-15, pärastlõunal puhanguti kuni 22 m/s. Õhutemperatuur jääb 2 ja 7 kraadi vahele, õhtul langeb Kirde-ja Kesk-Eestis 0 kraadi lähedale.

Teisipäeva öösel on pilves ilm. Ajuti sajab nii vihma ja lörtsi kui ka lund. Puhub kirdetuul 7-12, puhanguti 15, rannikul 12-16, puhanguti kuni 22 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +3 kraadi, rannikul tuleb kuni +5 kraadi. Päeval on pilves ilm. Oodata on nii vihma ja lörtsi kui ka lund. Puhub kirdetuul 7-12, puhanguti 15, rannikul 12-16, puhanguti kuni 22 m/s, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +3 kraadi, rannikul tuleb kuni +5 kraadi.

Kolmapäeva öösel pilvisus hõreneb. Enamasti Lõuna-Eestis sajab lörtsi ja lund. Puhub ida- ja kirdetuul 5-12, rannikul puhanguti 16 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -5 kraadi, rannikul tuleb kuni +3 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Enamasti Lõuna-Eestis sajab lörtsi ja lund. Puhub ida- ja kirdetuul 5-12, rannikul puhanguti 16 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +3 kraadi.