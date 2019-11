Solman: palun vabandust, kui kellelgi jäi mulje, et ma soosin perevägivalda

Riina Solman avaldas oma selgituse sotsiaalmeedias ning Postimees avaldab selle täismahus

Sain mulle helistanud ajakirjanikelt teavet, et sotsiaalmeedia kihab täna Postimehes ilmunud loo tõttu. Kohtumisest naistekliinikus on lisaks sünnitushüvitise teemale ära toodud ka poolik mõttekäik, mida perevägivallast rääkides kasutasin ja millest jäi eksitav mulje nagu peretüli, mis muutub füüsiliseks, ei olekski perevägivald.

Mul oli eile Pelgulinna sünnitusmaja naistenõuandlas väga meeldiv kohtumine lapseootel naistega. Rääkisime planeeritavast tulumaksuseaduse muudatusest, mis kaotab ära ebaõigluse, mille tõttu aasta lõpus mitme kuu eest sünnihüvitist saavate naiste maksutulu vähenes. Rääkisime ka muudel olulistel teemadel, sh peresuhetest. Olen arvamusel, et perekonnas tuleb heade suhete nimel kõigil osapooltel pingutada. Üksteise mõistmine, võrdsete partneritena suhtlemine ja emotsionaalne seotus ning teineteisele andestamise oskus on turvalise peresuhte vundamendiks. Samas ei pea keegi perevägivalda taluma ja selle osas tuleb olla nii perekonnas kui ka lähedal olevatel inimestel sallimatud. Perevägivalda ei õigusta miski. Vastava selgituse edastasin ka Postimehele.

Kuid nii nagu ka eilsel kohtumisel kinnitasin, pidasin silmas eelkõige seda, et peresuhetes on oluline, et pereliikmed sooviksid ja oskaksid omavahel suhelda ning püüaksid üksteist mõista. Tähtis on, et liigemotsionaalsusest ja tülitsemisest ei saaks argipäeva osa ning sellest ei kasvaks välja vägivalda. Kui selline olukord siiski tekib, siis sellega leppida ei tohi! Vaimsel alistamisel ja füüsilisel vägivallal ei saa olla kohta inimeste omavahelises suhetes.