Fotod: Kaljulaid arutas Kuveidi emiiriga ärivõimaluste avardamist

«Väikeriikidel nagu Eesti ja Kuveit on maailmas oma oluline roll – eeskätt on meie huvi, et kehtiks rahvusvaheline õigus ja kokkulepped, sest kui kehtib tugevama õigus, oleme meie alati kaotajad,» ütles president Kersti Kaljulaid emiiriga kohtumisel. Kaljulaid ja Sabah Al-Ahmad Al-Jabar Al-Sabah arutasid sellest lähtuvalt pikalt nii julgeolekuolukorda Lähis-Idas, Pärsia lahe regioonis, Süüria sündmuste arenguid kui ka koostööd ÜRO julgeolekunõukogus, mille liikmeks praegu on Kuveit ja varsti Eesti.