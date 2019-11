Kasiinod ja hotellid saavad Tallinna alkomüügi piirangus erisuse

Linnavolikogule esitatavas eelnõus seisab, et jaemüük on 2020. aasta suvest kohapeal tarbimiseks keelatud argipäevadele eelnevatel öödel ajavahemikul kella 02.00 kuni 06.00-ni ning laupäevale ja pühapäevale eelnevatel öödel kella 03.00 kuni 07.00-ni.

Lennujaama ja sadama hoonetes tehtud erand on põhjendatud sellega, et sealt lahkutakse Tallinna haldusterritooriumilt, mistõttu ei avalda seal alkoholi tarbimine mõju avalikule linnaruumile.

Majutusasutuste kitsenduse mitterakendamist tingib asjaolu, et nende sihtgrupp on seal peatuvad isikud, kes võivad saabuda või lahkuda varastel hommikutundidel. Samuti ei mõjuta numbritubades asuvatest minibaaridest alkoholi jaemüük teiste isikute õigusi ega puuduta avalikku linnaruumi, seisab seletuskirjas.

Hasartmänguasutustes asuvatele müügikohtadele ei kohaldata piirangut kaalutlusel, et nendes asutustes on oluliselt suurem isiku- ja turvakontroll kui teistes ettevõtetes.

«Nendes müügikohtades on alkoholi tarbimine vähemtähtsal kohal ja sinna ei suunduta meelelahutusprogrammi nautimise ja tavapärase sotsialiseerumise eesmärgil (näiteks suhtlema ja tantsima). Praegu teadaoleva info kohaselt ei ole tõenäoline, et määruse jõustumise järgselt suundutakse tavapärastes müügikohtades alkoholi müügi lõpetamisel alkohoolseid jooke tarbima hasartmängu müügikohtadesse ja et ettevõte joobes isikuid enda juurde lubab,» seisab eelnõu seletuskirjas.