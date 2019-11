Kiik: apteegireformi võiks teha etapiti

Kiik ütles riigikogu infotunnis küsimusele vastates, et ministeerium on koos ravimiametiga välja selgitanud juba praeguseks apteegireformi nõuetele vastavaid apteeke ning neid, kus on vaja muuta omandisuhteid, takistuseks on osutunud õiglase hinna määramine.