Galerii: reedel selgub Rävala Galerii arhitektuurikonkursi võitja

«Eesmärk on luua moodne galerii-tüüpi kaubandus- ja ärikompleks, kus on palju avarust ja valgust, söögikohti, butiike ja võimalusi jalga puhata ning nautida vaateid Tammsaare pargile, vanalinnale kui ka merele,» rääkis Kuusk.

Kokku on kvartalisse planeeritud 60 000 - 70 000 ruutmeetrit maapealset ning 15 000 - 20 000 ruutmeetrit maa-alust pinda. Kvartalisse tulevad teenindus-, kaubandus- ja büroopinnad ning hotell.

«Kuigi võidutöö selgub veel sel nädalal, läheb mahuka projekti ehituse alguseni veel omajagu aega,» ütles Kuusk, kelle sõnul on järgmiseks sammuks uue detailplaneeringu kehtestamine Tallinna linna poolt.

Arhitektuurikonkursi žüriisse kuuluvad Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja Ignar Fjuk, Go Groupi juht Jüri Etverk, arhitektide liidu esindajad Raivo Puusepp ja Karli Luik ning Brave Capitali juht Veljo Kuusk. Kvartali investorid on Brave Capital, Go Group ning Norber Grupp.