Minister Karu: e-valimiste usaldusväärsust tuleb tõsta

Hiljuti tagasi astunud minister Kert Kingo lubas läbi viia e-valimiste süsteemi analüüsi ja sõltumatu rahvusvahelise auditi. Kaimar Karu sõnul jääb ta selle plaani juurde. «Minu isiklik seisukoht on, et e-valimised on valimissüsteemi osa ja me peame saavutama olukorra, kus me usaldame tervet valimissüsteemi,» rääkis ta «Esimeses stuudios».