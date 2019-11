Fotod: võikalt oma elukaaslase mõrvanud mees astus kohtu ette

Liiva võeti vahi alla 11. jaanuaril. Prokurör Katrin Paesoo sõnul on vaikse loomuga mees tegu kahetsenud ja tunnistab seda osaliselt, kuid enda sõnul ta ei mäleta, et oleks oma naise kallal selliseid koletuid tegusid toime pannud. «Ei olnud kainet hetke,» on ta prokurörile tunnistanud.