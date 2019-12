Greta Thunberg: kliimatüdruk

Greta Thunberg on kahtlemata üks möödunud aasta enim räägitud nimedest. Üksinda Stockholmis Riksdagi ees kliimamuutuste haldamisel otsustavaid samme nõudnud Greta eeskuju on innustanud paremat tulevikku nõudma miljoneid koolinoori. Kliimameeleavaldused on vaieldamatult üks kogu mööduva aasta meeldejäävamaid nähtusi, mis ei jäta külmaks kedagi. Gretat ja temast inspireerituna protesteerivaid noori armastatakse ja vihatakse. Neist ollakse innustatud või häiritud.

Need, kellele protesteerivad noored närvidele käivad, heidavad ette visiooni puudumist ja tõsiasja, et «eks nendegi vanemad on nad sisepõlemismootori jõul töötava autoga protestile kohale toonud». Eks ole selge, et suuremal või vähemal määral oleme kõik nii kliima- kui ka teistes keskkonnaküsimustes silmakirjalikud. Elu ei saa ju lõppude lõpuks elamata jätta.

Samas ei tähenda see, et probleemile ei tohiks osundada. Ilmselgelt oleks meile kõigile mugavam, kui saaksime sellest vastikust kliimaga tegelemisest kuidagi kõrvale nihverdada. Paraku on maailma kliimateadlaste konsensus, et ei saa.

Fraas «lapsed on meie tulevik» on muidugi piinlikkuseni trafaretseks kujunenud, kuid antud juhul näib see siiski olevat kohane. Nemad pärivad meilt maailma täpselt sellisena, milliseks me tal areneda laseme. Kas nad võivad oma sõnavõttudes olla naiivsed? Loomulikult. Kas head lahendused on tõesti kohe võtta? Tõenäoselt ei ole. Õigus elule ja õnnele kehtib ühtmoodi Greta Thunbergile kui ka Ida-Viru kaevuritele ja nende peredele. Kas Gretal ja protesteerijatel on õigus, et muutusteks hakkab viimane aeg juba väga kätte jõudma? Paraku tõesti. Seda ei ole nad ju ise välja mõelnud.

Protesteerivad koolinoored ja nende esindusnägu Greta on üks nendest teravatest ogadest, mis seda pidevalt meelde tuletavad. Kriitikud võivad küll üleolevalt sedastada, et igal põlvkonnal on oma suur idee, mille nimel protesteerida. Paraku on Greta ja tema mõttekaaslaste poolt ka teaduslik konsensus. Mugavalt ja odavalt me kliimamuutuste ohjeldamist aga kindlasti ei saavuta.