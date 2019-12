Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu, Andrus Veerpalu, Mati Alaver: dopingumehed

Alles paar päev enne pommi kärgatamist olin istunud silmitsi Andrus Veerpaluga. Olümpiavõitja ütles pikas usutluses muuhulgas: «Jah, see üks päev võib otsustada ka minu tuleviku. Kui läheb hästi, võib elu praegusest ilusamaks minna.»

Praegu teame, et ei Veerpalu ega ka paljude teiste elu läinud alates 27. veebruarist põrmugi ilusamaks. Armastatud spordisangarist sai ainsa hetkega mees, kes pidas targemaks ajakirjanike eest põgeneda. Vähe sellest. Ta enda lihane poeg Andreas istus samal ajal Innsbruckis vangikongis. Austria politsei kootud püünisesse langesid ka Mati Alaveri ja Veerpalu-seeniori kauane hoolealune Aleksei Poltoranin ning Eesti suusakoondise esinumber Karel Tammjärv – mehed, kes ihkasid samal päeval 15 kilomeetri sõidus kõrgete kohtade nimel võidelda.

Järgnenud päevad tõid sündmusteahela, mis pigem paslik krimiseriaali kui spordi suurvõistluse konteksti. Praeguseks teame, et Seefeldis vallandunu on ka päriselus võtnud suuna, kus märksõnadeks on «karistusseadustik», «advokaadid» ja muu säärane.