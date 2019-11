Tõnu Kaljuste sõnul võiks Naissaarest saada looduspark

«Minu soov oleks, et Naissaar oleks rahvusvaheliste tavadega looduspark. Seega maailmas väljakujunenud formaat, millest kõik saavad üheselt aru,» lausus Kaljuste usutluses väljaandele.

Naissaare looduspargi sisu väljatöötamisel läheb dirigendi sõnul vaja ühte väga olulist eeldust, et saarel tegutsevad inimesed teeks väga head koostööd ja et see õnnestuks ka omavalitsuse ja riigi tasandil.