Balti riikide välisministrid: peame seisma selle eest, et katsed uusi müüre ehitada ei õnnestuks

9. novembril möödub 30 aastat Berliini müüri langemisest. See tähistas kurjuse impeeriumi kokkuvarisemist kõige otsesemal ja otsustavamal moel – see oli kommunistliku türannia alguse lõpp Euroopas. Müüri maha kiskumine võimaldas ikestatud rahvastel pöörduda tagasi Euroopa vabade ja demokraatlike rahvaste perre.

Me ei unusta, et vabadusel oli hind. Berliini müür jääb ajalukku jagatud Euroopa ühe kõige süngema sümbolina. Paljud andsid oma elu ja neile kuulub igavesti meie tänu. Paljud võitlevad demokraatia eest veel tänagi. Nad tuletavad meile alati meelde, millised on need väärtused ja põhimõtted, mis on võõrandamatud ja mida me kaitseme.