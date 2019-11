Raivo Aeg: maaeluministrit häiris, et PRIA käib kohtus ilma volituseta

«Situatsioon oli selline, et Järvik pöördus valitsuse istungil alguses suuliselt minu poole, et PRIA käib kohtus ilma, et neil oleks tema volitusi. Ta küsis minult, kas PRIA võib üldse niimoodi kohtus käia,» selgitas Aeg Postimehele.

Aeg meenutas, et kuna tol hetkel ta ei teadnud ka ise, kas PRIA-l on siis õigus ilma volituseta kohtus käia või mitte, soovitas ta Järvikul saata kiri justiitsministeeriumile, et nende spetsialistid saaksid selle järele vaadata ja vastata.

Järvik kirjutaski justiitsministeeriumile ja sai vastuse, et jah, PRIA võibki käia kohtus ilma maaeluministri volituseta. Juristid asusid Aegi sõnul seisukohale, et seadusest tulenevalt ei pea PRIA oma avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks omama iga kord volitust, kui nad käivad oma kahjunõudeid sisse nõudmas.

«Aga siis oli tema [Järviku-toim] mure pigem see, et PRIA käib kohtus ilma volituseta ja tema nõuab, et nad peaksid ikka volitust küsima. Et see oli sedapidi, mitte teistpidi, et ta oleks väga tahtnud neile volitust anda,» selgitas Aeg ja lisas, et Järvik oli toona seisukohal, et PRIA peaks ministeeriumilt volituse küsima.