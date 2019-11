Jürgen Ligi: muidugi valetavad nad jälle kõik

«Tagasiastumiseks pole tingimata vaja sisemist süüd, piisab aru saamisest, kas ollakse teistele koormaks,» kirjutas Ligi sotsiaalmeedias. «Mitte ainult valetav, vaid ainuüksi «mulle pole lauale toodud»-, «mulle pole räägitud»-, «ma ei tea midagi»- minister on igapäevane koorem ja häbi oma erakonnale ja kogu valitsusele,» selgitas Ligi ning ka tema meelest ka riigile on minister koorem.

Jügen Ligi arvates kuulub Järvik Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) paremikku ning tal on temast kahju, ent Ligi arvates teeb see asja hullemaks. «Sest viib avalikkuse tähelepanu ka sellele, kui mannetu on seltskond tervikuna,» leiab Ligi. «Perekonna (EKRE - toim.) juhid annavad iga sõnavõtuga asjale ainult kinnitust - umbne ja moraalivaba valede ning parteilise suva õigustamine tsementeerib nende puuded.»

«Iga kord, kui Järvik kusagil vilksab, viib ta mõtted oma sarivalele listeeria teemal, juttudele: et ta istus, aga talle ei toodud; et ta sai teada naistelt saunas, kuigi oli isegi koosolekutel; käis firmas endas ja kirjutas ise juba enne inspektsiooni kirja,» kirjutas Reformierakonna aseesimees. «Helmed esitlevad end seepeale veelkord valevorstidena, sest kiidavad kõike.»

Ligi leiab, et pärast eilset teavad kõik, et EKRE ei nõua sahkerdajatelt raha tagasi, kui sahkerdamine toimus eelmise ministri ajal, ja takistab kohtupidamist. «Nad nimetavad seda põhimõtteks, kusjuures neil on siseminister, kes peab tegelema kuritegudega. Ja rahandusminister, kes rahakasutusega,» mainis ta.

«Helmed kuulutavad selle ainuõigeks ja muidugi valetavad nad jälle kõik, sest kohe selgub, et ka sellisest absurdsest põhimõttest pole nad ise suutnud kinni pidada,» lausus Ligi ja lisas, et selle põhimõtte järgi ei ole nad suutnud kõiki kohelda. «Alles see oli, kui ühe firma bakterit püüti sama parteilise suvaga kaitsta näpuganäitamisega teistele firmadele, kus ka olla bakterid, järelikult nagu esimeses seepeale poleks.»