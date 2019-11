Ratas: USAs hoiti külma sõja ajal elus lootust vabadusest

«Täna on ajalooline päev, sest tähistame Berliini müüri langemise 30. aastapäeva. Sellel sündmusel oli tähtis roll külma sõja lõpetamisel ja Euroopa mandri ühendamisel, kuid Baltimaade jaoks siis tee Euroopasse alles algas. Mõni kuu enne seda seisid sajad tuhanded inimesed Balti ketis, mis viis Tallinnast Vilniusse,» vahendas välisministeerium Ratase sõnu.

«Siis me ei teadnud, kuhu valitud tee meid välja viib, kuid tänaseks on selge, kui kaugele oleme jõudnud. Tähistasime sel aastal juba Eesti, Läti ja Leedu 15. aastat Euroopa Liidus ja NATOs. Meie iseseisvus on kaitstud tänu meie sõpradele ja liitlastele.»