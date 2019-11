Fotod ja video: pianist Arko Narits andis kümnetunnise mammutkontserdi

Naritsa kontsert leidis aset Tallinna lennujaamas. Pianist on tegelikult lennujaama kogukonnale tuttav - ta on varasemalt töötanud lennujaama turvakontrollis ja kogu lennujaama personal elas tema osalemisele kaasa ETV saates «Klassikatähed». Nüüd õpib Narits aga piloodiks.

Prantslane Erik Satie (1866–1925) oli ekstravagantne helilooja ja pianist. Kontserdil esitatud teos «Vexations» (eesti keeles «Meelehärmid») valmis 1894. aastal. Mõistatuslikul üheleheküljelisel noodil on tekst: «Et mängida seda motiivi 840 korda järjest, on soovitatav end eelnevalt ette valmistada – sügavaimas vaikuses, läbi tõsise liikumatuste.» («Pour se jouer 840 fois de suite ce motif, il sera bon de se préparer au préalable, et dans le plus grand silence, par des immobilités sérieuses»). Korduste arv tundub sedavõrd äärmuslik, et tänapäeval kiputakse arvama, et tegu oli kirjaveaga või polegi teos üleüldse mõeldud avalikuks esitamiseks.