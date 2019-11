Järviku endine nõunik Arumäe: olen sõnatu, pettunud ja vihane

«Terve Eesti meedia on saasta täis, aga prokuratuur pole minuga ühendust võtnud siiani,» kirjutab Arumäe sotsiaalmeedias. «Kõik räägivad mingist huvide konfliktist, aga pole sellist paragrahvi karistusseadustikus. Kas see on ikka normaalne, et kogu Eesti meedia arutab väidetavat Arumäe kuritegu, aga tema ise ei tea sellest veel midagi? Mis riigis või mis režiimi all me elame?» jätkab Arumäe. «Olen lihtsalt sõnatu, pettunud ja vihane - väga segased tunded,» lisab ta.