Järvik kantslerist: Lemetti on tõestanud, et tema koht ei ole avalikus teenistuses

«Niisiis maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti on avalikustanud ametnike ja nõunike vahelise arutelu PRIA volituse teemal.

Mida sellest arvata? Lemetti ise ilmselt usub, et on saatnud ajakirjandusele midagi sellist, mis kutsub esile valitsuskriisi. Paraku kõik need, kes lugeda oskavad, saavad kohe aru, et Lemetti on tulistanud paukpadruniga.

Esiteks, kõik minu ja mu nõuandjate kirjavahetuses viitab ju andmete kogumisele, et asjadest aru saada. Kirjavahetusest selgub, et Urmas Arumäe ja Maido Pajo ja teised asjasse puutuvad suhtlevad omavahel palju ning puudub kirjakoht, kus Urmas Arumäe mulle nõu annab. Kinnitan jätkuvalt, et Arumäe ei ole mul soovitanud volitusele kas allkirja anda või allkirjast loobuda.

Teiseks, kirjavahetus puudutab seda n-ö esimest volikirja, millele ma allkirja andsin. Süüdistus ministrile on aga n-ö teise volikirja osas, millest ma sain samade lisatud materjalide põhjal teada alles 30. augustil 2019. See tähendab, et kantsler lihtsalt valetab.

Kolmandaks, Lemetti rikub seadust. Nõunike kirjavahetus on ametisiseseks kasutamiseks. Samuti on advokaadilt ministrile tulnud informatsioon konfidentsiaalne, eriti nõunike ja ministri vaheline kommunikatsioon.

Lemetti on tõestanud, et tema koht ei ole avalikus teenistuses.»