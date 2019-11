30 aastat hiljem: Kukus kõnelesid Berliini müüri langemisest samad hääled, kes toona Eesti Raadios

Sel laupäeva hommikul olid Kuku saates «Neeme Raud. Siin» stuudios samad tegijad, kes toona: mikrofonide ees Erki Berends ja Neeme Raud ning Maili Valgepea eetripuldis ja kõneks just see kolme aastakümne tagune pöördeline päev Saksamaal.

Berends meenutas, et oli tollal Berliinis ühel muusikakonverentsil koos Rein Langiga ning kuna Nõukogude tollase välispassi omanikel oli juba siis võimalus täiesti ametlikult üle piiri lääne-Berliini minna, läksid nad vaatama kõige kuulsama Berliini müüri piiripunkti, Checkpoint Charlie, juurde lääne poole rajatud muuseumi, et näha milliseid julgustükke oli aastakümnete jooksul tehtud, et vihatud müürist üle saada.

Muuseumist lahkudes jäi Berendsile ja Langile silma aga see, et piiriületuskoha juurde oli kogunemas rahvahulk. «Õhus oli tunda, et midagi on toimumas, kui piiril endal valitses veel vaikus,» rääkis Berends. Kuid mõne aja pärast paiskusuks piiril lahti ning sellest tormas – ida poolt läände – esimene pöörase pilguga noormees. «Põhimõtteliselt oligi see hetk, mil müür langes,» meenutas Berends KUKU saates, kuidas oma silmaga ajaloo pöördelist momenti nägi.