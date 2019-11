Pildid: aasta isaks kuulutati Arvi Karotam

Arvi Karotam on olnud abikaasa Üllega abielus üle 42 aasta ning nad on koos kasvatanud üles kaksikutest pojad. Karotam oli aastatel 2008-2016 Eesti Meestelaulu Seltsi juht ja kuni selle aasta märtsini Anija vallavanem.

Eelmisel aastal kuulutati aasta isaks 12 lapse isa Einart Kask.

Tänavuse aasta isa kuulutas välja naisliidu esinaine Mailis Alt.

Vahendame Mailis Alti kõne Estonia kontserdisaalist täismahus.

Austatud isad!

Õnnitlen kõiki teid tublisid isasid sellel toredal pühapäeval meie Eesti naiste poolt.

Tänane kontsert on olnud väga meeli liigutav, suured tänud meie Eesti Naislaulu Seltsile, kes on nii suurepärase kontserdi meile esitanud.

Meie laste põhiõigus on tema vanemad ema ja isa. Tema perekond. Jah, ajalooline peremudel on tänapäeval muutumas, kuid siiski jäävad lapsele tema vanemad.

Väikese inimese maailm on pidevas arengus, ja siin on just ema ja isa oluline roll, kanda edasi turvatunnet. Toetada oma väikest järeltulijat tema kõikides elu keerdkäikudes! Oma vanemate lasteks jääme ju ka veel siis, kui oleme juba täiskasvanud

Mul on väga hea meel tutvustada teile täna ühe mehe elulugu – kes on hoidnud meie rahvale olulisi väärtusi aukohal igas oma eluetapis ja olnud eeskujuks oma lastele.

Tema üks poegadest on iseloomustanud teda nii - võin veendumusega öelda, et kõik rollid, mida isa on elus võtnud, on ta täitnud ülima pühendumusega ning alati tehes rohkem kui keegi temast oodata võiks. Isa on olnud suurepärane eeskuju oma väärtustes, olles väga aus ning töökas oma mitmetes erinevates ametites nii era- kui ka riigisektoris, heategevusklubides ning kultuuri arendamisel.

Kes on meie tänane nominent!

Ema Üllega on isa kasvatanud üles ning andnud elukogemust kaksikutele poegadele Markole ja Tarmole. Isa on pühendumusega hoidnud perekonda ja oma tegevusi planeerinud just arvestades perekonna arengut ja heaolu. Vanemad on tänaseks olnud abielus üle 42. aasta, loodud on mitmed edasiandmist väärt perekonna traditsioonid.

Kaksikud pojad on tänu isa edule saanud võimaluse kogeda elamist maailma eri paigus, saades osa teistest kultuurides, jätkates õpinguid erinevates koolides, kuid alati tulnud tagasi koju, kodusesse Eestisse.

Lisaks on pere meestel ühine hobi – laulavad Eesti Teaduste Akadeemia Meeskooris, nüüdseks juba üle kümne aasta.

Kui rääkida lähemalt viimasest aastakümnest siis on isa olnud aktiivselt tegev Eesti meestelaulu ülalhoidmisel, olnud Eesti Meestelaulu Seltsi juht aastatel (2008-2016) ning kuni märtsini sel aastal Anija Vallavanem. Panustanud erinevatel positsioonidel riigi arengusse nii riiklikes organisatsioonides kui ka Brüsselis.

Tema tegevust erinevates eluetappides on saatnud ka erinevad tunnustused, märgiksin siinkohal ära Gustav Ernesaksa arendusstipendiumi ja Aadu Luukase missioonipreemia. Ta juhib SA-st Anija Mõisa Haldus nõukogu. Juba jõuludeks avatakse restaureeritud mõisa ait – kontserdisaal koos keldri- ja näitustesaaliga.

Hoides meie vabadusvõitluse ajalugu elus ka noorematele põlvkondadele, korraldas ta ca 500 annetaja toel Vabadussõja Kehra Mälestussamba taastamise. Avamine toimus koos lavastatud lahinguga, et teadvustada meie põlvkondadele meie ajaloo vapraid tegusid.