Ratas New Yorgis: Eesti sõnal on maailmas nüüdsest suurem kaal ja Eesti sõnum peab olema selge

Nüüd, kui Eestist saab 1. jaanuaril kõige olulisema maailma julgeolekupoliitikat kujundava kogu – ÜRO julgeolekunõukogu (JN) – ajutine liige, on Eesti diplomaatidel tekkinud mure: mida teha siis, kui Tallinnas kõlabki mõnel JN kõneks oleval teemal – näiteks rändekriisi alal – esmalt üks ja siis teine seisukoht ning selline arvamuste paljusus/segadus jõuab ka rahvusvahelisse meediasse ja nii ka ÜROsse. Kuidas peaksid sel juhul käituma meie esindajad New Yorgis – kas ka vigade parandusi tegema, nagu Tallinnas tehakse?

Äsja New Yorgis visiidil olnud peaminister Jüri Ratase kinnitas KUKU raadio saatele «Neeme Raud. Siin» antud intervjuus, et tänu Eesti uuele staatusele maailmaareenil on «meie sõna kaal juba täna on kindlasti muutunud palju tugevamaks., aga ka palju kaalukamaks. Meid jälgitakse ja iga sõna ei tähenda mitte ainult seda, et iga sõna ei tähenda mitteainult seda mida Eesti ütleb enda vaatenurgast, vaid ka mida Eesti ütleb kui ÜRO julgeolekunõukogu liige.»

Teisisõnu: Eestil peab nüüdsest olema välispoliitikas üks ja selge seisukoht ning hääl.

Näiteks maailmas, ja ka Eestis, vaidlusi tekkinud rändekriisi ning migrantide vastuvõtmise teemal.

Ratas nõustus, et Eesti sõnumid peavad nüüdsest olema selged ning lisas, et kui jutt on rändekriisist, on Eesti kindel positsioon.

«Eesti valitsus on seda öelnud - see oli Reformierakonna valitsus, siis ütles seda eelmine minu valitsus ja tänane valitsus -, et kui me räägime nn. sundkvootidest, siis see saab olla ainult vabatahtlikkuse alusel. Eesti on kindlasti valmis tugevasti panustama välispiiride kaitsesse, aga mitte ainult seda – ka lähteriikide probleemide lahendamisse ja seda ju Eesti ka teeb, võtame näiteks Aafrika usaldusfondi, mis on konkreetselt ju seotud sellega, et rändeküsimus lahendada,» rääkis Ratas.

Seega, kui rändekriisi näitel jätkata: tulevikus on välistatud, et hommikul tuleb Tallinnast New Yorki üks seisukoht ja siis seda korrigeeritakse?