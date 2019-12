Michel Aupetit: katedraali ülesehitaja

Arstina, preestrina ja bioeetikuna. Need karjäärisuunad valis Aupetit ise.

Aga juudi vanasõna ütleb, et Jumal naerab, kui inimene teeb plaane. Aupetit ei kujutanud ilmselt ette, et temast saab katedraaliehitaja. Peapiiskopina võttis ta üle aastasadu püsinud Jumalaema kiriku, mille puhul näis kindel, et turismitulud ületavad remondikulud.