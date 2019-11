Siseminister kehtestas tuleva aasta sisserände piirarvu jaotuse

«Kui 31. oktoobril kehtestasime valitsuses 2020. aasta sisserände piirarvuks 1314, siis nüüd paneme paika ka jaotuse. Arvestasime järgmise aasta piirarvu jaotuse loomisel siseministri määruse kooskõlastusringilt ning vabariigi valitsuse kabinetinõupidamisel saadud tagasisidega, et Eestisse saaksid elamisloa alusel elama asuda need välismaalased, kes loovad lisandväärtust ning kelle siia elama asumine on kooskõlas meie riigi ja ühiskonna huvidega,» lisas Helme.