Tommy Cash: raputus kunstisaalis

Iseenesest on ju mõistetav, et Tommy Cash tahtis Kumus näitust teha. Tema senise loomingu kunstilised ambitsioonid ning persona tehnoloogiline multimediaalsus on andnud sellisteks ootusteks alust küll. Kuid kuraator Kati Ilvese mõte panna kokku postsovetliku räppari isevärki ideede tulevärk maailmakuulsa moelooja Rick Owensi loominguga viis kogu projekti kontseptuaalselt järgmisele tasemele.