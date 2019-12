Ivo Felt: filmipõllu künnimees

Tema hoidis adrakurgesid, kui Zaza Urušadze film «Mandariinid» 2015. aastal parima võõrkeelse filmi Oscari-nominentide hulka jõudis. Tema stuudiost tuli mullune eestlaste lemmikfilm, Tanel Toomi «Tõde ja õigus». Pole siis imestada, et just Ivo Felt on see mees (aga mõistagi mitte ainult tema), tänu kelle kontaktidele ja rahvusvahelise filmimaailma kogemustele tuli sel suvel oma uusimat filmi Eestisse väntama Christopher Nolan. Nolani filme hindavad kõrgelt nii kriitikud kui ka publik ja mind kangesti huvitab, kas «Tenet» 2020. aasta juulis Eestis linastudes lööb seni «Tõe ja õiguse» nimel püsiva kassarekordi.