Ratas: Kaja Kallase süüdistused minu suhtes on rängad, nõuan vabandust või kindlaid tõendeid

Ratas kirjutab sotsiaalmeedias, et ta on peaministrina Eesti heaks töötanud ligi kolm aastat kahe erineva valitsuse juhina.

«Täna süüdistab opositsiooniliider Kaja Kallas mind sisuliselt riigireetmise valmiduses. See on tõeliselt ränk isiklik rünnak, mis vajab selgeid tõendeid või avalikku vabandust,» rõhutab peaminister.

Kaja Kallas oli ERR-ile antud usutluses Ratase suhtes väga kriitiline: «Vaadates kõike seda, mida ta peaministrina on korda saatnud, siis Jüri Ratas peaministrina müüks Eesti maha esimesel võimalusel, kui ta saaks jätkata peaministrina ja ma arvan, et see ei ole Eesti huvides,» arvas Kallas.