Kersti Sarapuu Kaja Kallasele: vabandagu või lahkugu riigikogust

«Tunnen Jürit pikka aega ja võin kinnitada, et tema riigimehelikkus on eeskujuks kõigile. Ta suhtub igasse inimesesse ääretu lugupidamisega, ka nendesse, kes ise ei paista silma just kenade väljaütlemistega, ning on olnud osavõtlik meie inimeste murede lahendamisel,» tunnustas Sarapuu Keskerakonna esimeest ja valitsusjuhti. «Kaja Kallase väljaütlemine peegeldab opositsioonis oleva Reformierakonna soovi vahendeid valimata võimu juurde tagasi pöörduda. See on aga järjekordne näide sellest, et Reformierakond tuleb valitsusvastutuse kandmisest võimalikult kaugel hoida.»