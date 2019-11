Raik: Mart Järvik rikub komisjoni istungile tulemata jättes seadust

Raik ütles kolmapäeval BNS-ile, et on saanud Järviku nõunikult vastuse, mille kohaselt on minister neljapäeval väga hõivatud. «Eks ma suhtlen ministeeriumiga veel ja juhin nõuniku tähelepanu peaminister Jüri Ratase sõnadele riigikogu infotunnis, et palun kaaluge tulekut. Sest kui minister ei tule, siis ta rikub riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragrahvi, mille kohaselt on komisjoni õigus nõuda valitsuse liikme komisjoni istungil osalemist valitsusliikme võimkonda kuuluvate küsimuste kohta teabe saamiseks,» sõnas ta.

«Vaieldamatult ma komisjoni esimehena ootan, et Järvik tuleb, aga mul pole selles suhte kindlust,» lisas Raik, märkides, et maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti on lubanud neljapäeval kell 9 algavale erikomisjoni erakorralisele istungile kohale tulla.

Raiki sõnul olid koalitsiooni - Keskerakonda, Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda ja Isamaasse - kuuluvad komisjoni liikmed regulaarsel komisjoni istungil Järviku teemat jutuks võtmise vastu ja seetõttu kasutas ta õigust komisjon erakorraliselt kokku kutsuda.

«Kell 8.15 algab valitsuse istung, mis kestab 12-ni ja jätkub kell 14. Kui minister on puudub sealt tunni, siis ei tohiks see olla loodusõnnetus. Leian, et ta peaks tulema, eriti arvestades seda, et on järgmisel nädalal lähetuses,» lisas Raik.

Neljapäeval vastas Jüri Ratas riigikogu infotunnis Raiki sellekohastele küsimustele. «Eks peaminister püüdis ühest küljest öelda, et Järvik peab tulema - mis on õige, peabki tulema, aga püüdku meie leida mingit aega. Samas regulaarsel ajal ma ei saa teda kutsuda, sest komisjon pole nõus. Ma pean ta kutsuma erakorralisel ajal. Pean ta kutsuma istungivälisel ajal neljapäeva hommikul kell 9,» ütles Raik.