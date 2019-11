Martin Helme: Eestis ei ole võimalik prokuratuuri poliitiliselt sundida

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni liige Hanno Pevkur esitas Martin Helmele küsimuse, kus tõstatas rahandusministri varasema väite, et EKRE poole pöörduvad massiliselt inimesed, kes on toonud näiteid prokuratuuri ja kohtu toimepandud õigusrikkumistest. «Kas te saate riigikogu suure saali ees tuua vähemalt kolm konkreetset näidet, kus kohus või prokuratuur on rikkunud seadust?» küsis Pevkur.

«Kui Eestis on sõna vaba, siis on see vaba kõigi jaoks, kindlasti ka poliitikutele,» vastas Helme. Ta lisas, et pole nõus elama riigis, kus on mingid institutsioonid, kes ei kuulu kriitika alla, ning tõi taoliste näidetena Iraani ja Põhja-Korea. «Eestis peab ka kohtusüsteem olema legitiimse poliitilise debati objekt,» leidis Helme.

Ta nimetas õigussüsteemi halbade otsuste näitena Mary Krossi juhtumit, Indrek Tarandi suhtes menetluse algatamata järgmist, Tartu ühe linnapea kohtusse viimist üheksaeurose arve pärast ning ühe erakonna eksesimehe kohtusse viimist.

«Ja tõesti, inimesed pöörduvad meie poole olukordades, kus õigust on mõistetud nii, et õiglus on kannatanud, ja see on väga kahjulik sidusale ühiskonnale,» märkis Helme.

Reformierakondlane Jürgen Ligi palus kommenteerida ministril seda, kuidas peaminister kinnitab, et prokuratuur pole kallutatud, kuid minister ise on välja öelnud, et on.

«Ma võin täiesti rahulikult kinnitada: siseminister ega rahandusminister ega isegi mitte peaminister ega ka justiitsminister saa mõjutada prokuratuuri,» vastas Helme Ligi küsimusele. «Me võime seda pidada heaks või halvaks, aga see on üks pool asja. Prokuratuuri poliitiliselt sundida millekski, keelata millekski ei ole Eestis võimalik,» lausus ta.