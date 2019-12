Paavo Järvi: dirigeeris tippu

Kuid eredaimaks sündmuseks lõppevast aastast on liitumine maailma kümne parima orkestri sekka kuuluva Zürichi Tonhallega. Oma esimesel hooajal Tonhalle sümfooniaorkestri peadirigendina soovib Järvi keskenduda Põhjamaade heliloojate loomingu tutvustamisele. Alanud hooajal on Tonhalle orkestri juures resideeriv helilooja Erkki-Sven Tüür, mis tähendab, et tema heliteosed on Zürichis fookuses.